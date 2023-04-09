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CHP Ankara milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP Ankara milletvekili adayları isimleri

CHP Ankara milletvekili adayları kimler? İşte aday listesi

CHP milletvekili adayları belli oldu. Heyet tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan liste teslimi için son tarih 9 Nisan Pazar günü olarak açıklanmıştı. Seçime az bir süre kala il il CHP milletvekili aday listesi netleşti. İşte 28. dönem 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri CHP Ankara milletvekili adayları isim listesi...

Giriş: 09.04.2023 - 18:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ankara CHP milletvekili aday listesi... Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimindeki milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti; Millet İttifakı bünyesinde CHP listelerinden seçime giriyor. Peki, CHP Ankara milletvekili adayları kimler? İşte 28. dönem 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri CHP Ankara milletvekili aday listesi...

  • ANKARA CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ

    SEÇİM ÇEVRESİ ADAY
    SIRA NO    		 ADI SOYADI MESLEĞİ
    ANKARA-1 1 GAMZE TAŞCIER ECZACI
    ANKARA-1 2 DENİZ DEMİR MÜHENDİS - KAMU YÖNETİCİSİ
    ANKARA-1 3 OKAN KONURALP SOSYOLOG - GAZETECİ
    ANKARA-1 4 SADULLAH ERGİN AVUKAT
    ANKARA-1 5 MUSTAFA NEDİM YAMALI DİŞ HEKİMİ
    ANKARA-1 6 ALİYE TİMİSİ ERSEVER EMEKLİ
    ANKARA-1 7 DENİZ ÇAKIR AVUKAT
    ANKARA-1 8 KEMAL AKKURT AVUKAT
    ANKARA-1 9 AYSUN PALALI KÖKTAŞ İŞ KADINI
    ANKARA-1 10 ELİF TOPKAYA SEVİNÇ PROJE YÖNETİCİSİ
    ANKARA-1 11 HÜSEYİN CAN GÜNER AVUKAT
    ANKARA-1 12 AYCAN KOÇTÜRK İŞ İNSANI
    ANKARA-1 13 ARMAĞAN ERDOĞAN ÖĞRETIM ÜYESI
    ANKARA-2 1 MURAT EMİR TIP DOKTORU - HUKUKÇU
    ANKARA-2 2 İDRİS ŞAHİN AVUKAT
    ANKARA-2 3 SEMRA DİNÇER EKONOMİST
    ANKARA-2 4 İREM YAMAN ÖĞRETMEN - SPORCU
    ANKARA-2 5 ORKUN KANBER SERBEST
    ANKARA-2 6 ALİRIZA ERBAY TIP DOKTORU - KARDİYOLOJİ VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI
    ANKARA-2 7 ERDAL KİZİROĞLU EĞİTİMCİ, GİRİŞİMCİ, İŞ İNSANI
    ANKARA-2 8 ÖZKAN OKTAN İŞ İNSANI
    ANKARA-2 9 FUNDA CENGİZ YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ
    ANKARA-2 10 EROL TOSUN EMEKLİ İŞ İNSANI
    ANKARA-2 11 NURSEL ÖCAL BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VE İŞLETMECİ
    ANKARA-3 1 TEKİN BİNGÖL TIP DOKTORU
    ANKARA-3 2 UMUT AKDOĞAN AVUKAT
    ANKARA-3 3 MESUT DOĞAN ÖĞRETMEN
    ANKARA-3 4 AYLİN YAMAN TIP DOKTORU - SAĞLIK YÖNETICISI
    ANKARA-3 5 AHMET ERSEN ÖZSOY ÖĞRETİM ÜYESİ
    ANKARA-3 6 MEHMET AKYÜREK İŞ İNSANI / SANAYİCİ
    ANKARA-3 7 MEHTAP YÜCEL GAZETECI AVUKAT
    ANKARA-3 8 MEMET YULA İŞLETME
    ANKARA-3 9 ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR BANKACI - FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANI
    ANKARA-3 10 ÖMER YILMAZ İŞ İNSANI
    ANKARA-3 11 ELMAS KÜBRA KARACA ÖĞRETMEN - AKADEMİSYEN
    ANKARA-3 12 HASAN CEM YILMAZ AVUKAT

     

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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