Bir kullanıcı hem eleştiri oklarının hedefi, hem de alay konusu olan Chloe Rose Lattanzi'nin paylaşımına "Bilime inanmıyor ve doktorlara güvenmiyor ama durmadan plastik cerrahlara gidiyor. İşine git kızım! Söylediklerin saçma" şeklinde yorum yaptı.