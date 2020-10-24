Paparazzilerle sohbet eden Ferry “İyi ve kötü günlerim oluyor. Bazen vücuduma baktığımda mutlu hissetmiyorum. Kendimi hiç beğenmiyorum, aynaya bile bakmak istemiyorum. Bazen de kendimi Kim Kardashian gibi hissediyorum. Kötü hisssettiğimde spor salonuna koşuyorum ve çok sıkı çalışıyorum. Endorfin salgılanması için yapıyorum çünkü bu ruhsal sağlığıma yardımcı oluyor. Kendimi düşük hissettiğimde daha sıkı çalışıyorum. Görüntümden mutlu olduğum günler ise başka hiçbir plan yapmıyorum” dedi.