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        Haberler Magazin China Suárez, Türk lezzetlerine hayran kaldı: Kaşarlı pide favorisi oldu - Magazin haberleri

        China Suárez, Türk lezzetlerine hayran kaldı: Kaşarlı pide favorisi oldu

        Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suárez, Türk yemeklerini deneyimledi. Kaşarlı pideyi çok beğenen Suárez, bu lezzeti sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 22:24 Güncelleme: 26.02.2025 - 22:24
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        Kaşarlı pide favorisi oldu
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        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için sevgilisi China Suárez ile birlikte yeniden İstanbul’a gelen Mauro Icardi, Suárez ile birlikte kentin tarihi ve turistik noktalarını gezmişti.

        Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii gibi önemli mekânları ziyaret eden çift, bu anları sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı.

        İstanbul’un tarihi dokusuna hayran kalan China Suárez, son olarak Türk mutfağını deneyimleyerek yerel lezzetleri tatmayı da ihmal etmedi.

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        Kaşarlı pideyi çok beğenen Suárez, bu lezzeti sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #China Suarez
        #Peynirli pide
        #Mauro Icardi

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