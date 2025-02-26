China Suárez, Türk lezzetlerine hayran kaldı: Kaşarlı pide favorisi oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için sevgilisi China Suárez ile birlikte yeniden İstanbul’a gelen Mauro Icardi, Suárez ile birlikte kentin tarihi ve turistik noktalarını gezmişti.

REKLAM advertisement1 Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii gibi önemli mekânları ziyaret eden çift, bu anları sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı.

İstanbul’un tarihi dokusuna hayran kalan China Suárez, son olarak Türk mutfağını deneyimleyerek yerel lezzetleri tatmayı da ihmal etmedi. REKLAM

Kaşarlı pideyi çok beğenen Suárez, bu lezzeti sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram