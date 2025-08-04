China Suarez, İstanbul'daki hayatına alışıyor

Galatasaraylı Mauoro Icardi, Wanda Nara'dan boşandıktan sonra şarkıcı - oyuncu China Suarez ile yeni bir hayata başladı.

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Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Icardi ile Suarez, görünen o ki bir hayli dertli oldukları eski eşlerinin hayatlarından çıkmasından sonra başladıkları yeni hayatlarında oldukça mutlular.

RAHAT BİR NEFES ALDI China Suarez, eski eşi Benjamin Vicuña ile çocuklarının İstanbul'a gelmesi adına geçtiğimiz günlerde yaşadığı sorunu çözerek rahat bir nefes aldı. Suarez, çocuklarının İstanbul'a gelmesini istemeyen Vicuña'yı uzun uğraşlar sonrasında ikna etmeyi başardı.

Mauro Icardi ile China Suarez, yeni hayatlarında ne kadar mutlu olduklarını değil her geçen gün, neredeyse saat başına bulundukları paylaşımlara gözler önüne sererek yaralı kalplerini iyileştirdiklerinin mesajını veriyor.