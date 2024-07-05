Chia tohumu nasıl yenir, tüketilir? Chia tohumunun faydaları nelerdir?
Son dönemlerin trend besinlerinden biri olan Chia tohumu, besleyici içeriği ve genel sağlığa sağladığı faydalarla öne çıkıyor. Tahıl karışımları, tatlılar ve kahvaltılar gibi birçok alanda kullanılabilen tohumun özellikleri neler? Chia tohumu nasıl yenir?
Salvia HHHispanica adlı bitkinin tohumlarından elde edilen Chia, bilhassa sosyal medyada smoothie ve yoğurtların vazgeçilmez parçası hâline gelmiş durumda. Bu da kullanıcıların Chia tohumu özellikleri ve faydaları hakkında bilgi aramasına neden oluyor. Peki Chia tohumu hangi faydaları sağlıyor ve hangi özelliklere sahip? İşte detaylar…
CHİA TOHUMU NEDİR?
Güney Amerika, Güney Meksika ve Guatemala’ya özgü Chia tohumu, nane ailesinden gelme bir bitki türüdür. Yağlı bir tohum olan Chia, çiçekli bitki ailesinden gelir. Son derece fonksiyonel olan bu tohum, vücuda temel ihtiyaçlarını vermenin yanı sıra metabolik sisteme en faydalar sağlar ve sağlıklı bir yaşam için tüketilmesi önerilir. Düşük kalorisinin yanı sıra yüksek protein, kalsiyum ve posa değerleriyle doyurucu niteliğe sahip Chia, 21. yüzyıl itibarıyla daha fazla tanınmış ve “süper besin” ve “21.yüzyıl tohumu” gibi isimlerle de anılmaya başlamıştır.
CHİA TOHUMU ÖZELLİKLERİ
Chia tohumu özellikleri ile en sevilen gıdalar arasında yerini alır. İşte Chia tohumuna ait özellikler;
CHİA TOHUMUNDA HANGİ BESİN DEĞERLERİ VAR?
Sütten altı kat daha fazla kalsiyum içerdiği düşünülen Chia tohumu, şu vitamin ve minerallere sahiptir;
Chia tohumunun %14 kadarında protein olduğu tespit edilmiştir. Bu değer, birçok bitkiye göre yüksek bir oran kabul edilir ve bu da Chia tohumunu diyet ve kas gelişimi için ideal yapar. Ayrıca bu tohum, temel aminoasit dengesi bakımından da başarılıdır.
CHİA TOHUMU FAYDALARI NELERDİR?
Peki Chia tohumu faydaları nelerdir? Zengin besin değerine sahip Chia tohumunun metabolizmaya ve genel vücut sağlığına sunduğu birçok fonksiyon vardır. Bunlardan bazıları;
İçeriğindeki yüksek miktarda çoklu doymamış Omega-3 yağ asitleri sayesinde;
Ayrıca Chia tohumu,
İçeriğinde yüksek konsantrasyonda diyet lifi olması ise;
CHİA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?
İnternet üzerinde en fazla sorulan sorulardan biri de “Chia tohumu nasıl tüketilir?” şeklindedir. Bu tohumların sıvı ile karıştırıldığı durumlarda suyu hızlıca emme ve yumuşama özelliğine sahip olduğu bilinir. Böylece tohum jel kıvamını alarak daha tüketilebilir duruma gelir. Sıvı ile karıştırılarak tüketilmesinin önerilmesinin nedeni budur. Aynı zamanda baskın bir koku ve tada sahip olmadığından şunlara karıştırılarak da tüketilebilir;
Bunların yanı sıra şunlar da Chia tohumu ile birlikte tüketilmeye uygundur;
Chia tohumu, bilhassa açlık hissinin arttığı saatlerde tüketime uygundur. Bu vakitlerde tüketildiğinde karbonhidrat açlığının baskılanmasına destek olur ve kan şekeri kontrolünü sağlar. Tohumu böyle bir vakitte tüketecekseniz probiyotik yoğurt içine chia tohumu ve yulaf ekleyerek doyurucu bir tabak hazırlayabilirsiniz.
CHİA TOHUMU KULLANIM ÖNERİLERİ
CHİA TOHUMU ÇAYI TARİFİ
Chia tohumu, çay olarak da tüketilmeye uygundur. Bu tarif için gereken malzemeler ise biraz kaynamış su ve bir miktar Chia tohumu. İşte tarifin detayları;
Önemli Not: Bu çayı hamilelerin ve yüksek trigliserit hastalığı bulunanların tüketmesi önerilmez. Kullanım için muhakkak doktor onayı alınmalıdır.