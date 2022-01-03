Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020 yazında kadroya katılan 37 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcuyla 2022-23 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalandı.

Daha önce Milan ve Paris Saint-Germain kulüplerinde oynayan Thiago Silva, geçen sezon kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.