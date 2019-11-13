Chelsea'de Lampard kanunları!

13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Premier Lig'de son 6 maçını kazanan Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard'ın genç oyunculardan kurulu kadrosuna uyguladığı ceza listesi ortaya çıktı.
Geçen sezon Derby County'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Lampard, başarılı bir sezonun ardından efsanesi olduğu Chelsea'nin başına getirildi.
Transfer yasağı olan Londra ekibinde, altyapıdan çıkardığı gençlerle mücadele veren teknik adamın oyuncularına verdiği cezalar arasında, antrenmana geç gelme 20 bin pound (148 bin lira),hasta veya sakat olan futbolcunun bunu antrenmandan 1,5 saat öncesine kadar bildirmemesi 10 bin pound (74 bin lira) ve maç sonrası takım otobüsüyle yolculuk etmeme 5 bin pound (37 bin lira) gibi ağır cezalar yer alıyor.
Listede ayrıca, 14 gün içinde ödenmemesi halinde cezaların 2 katına çıkacağı uyarısı dikkati çekiyor.
İngiliz basınında çıkan haberlerde, Lampard'ın genç oyuncularla yakaladığı başarısının sırrının disiplin olduğu belirtildi.
Frank Lampard'ın takımına uyguladığı ceza listesi şu şekilde:
* Maç günü geç kalma: 2 bin 500 pound
* Belirlenen antrenman saatine geç kalma: 2 bin 500 pound (Her 15 dakika için 2 bin 500 pound ilave ceza)
* Isınma öncesi spor salonuna geç kalma: 1000 pound
* Tedaviye geç kalma: 2 bin 500 pound
* Takım toplantılarına geç kalma: 500 pound (Dakika başı)
* Antrenmana geç başlama: 20 bin pound
* Takım toplantısı veya yemeğinde telefon çalması: 1000 pound
* Maç sonrası teknik direktör veya yardımcısına haber vermeden takım otobüsüyle yolculuk etmeme: 5 bin pound
* Sosyal sorumluluk görevlerine katılmama: 5 bin pound
* Hasta veya sakat olan futbolcunun bunu antrenmandan 1,5 saat öncesine kadar bildirmemesi: 10 bin pound
* Doktor randevusuna geç kalma: 2 bin 500 pound
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!