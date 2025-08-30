Chelsea: 2 - Fulham: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, sahasında Fulham'ı 2-0 mağlup etti.
Giriş: 30.08.2025 - 17:46 Güncelleme: 30.08.2025 - 17:46
Güney Londra derbisinde Fulham'ı ağırlayan Chelsea, 45+9. dakikada yeni transferi Joao Pedro'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Enzo Fernandez ile penaltıdan bir gol daha bulan ev sahibi ekip, haftayı kayıpsız kapadı.
Chelsea bu galibiyetle puanını 7'ye çıkarırken, Fulham 2 puanda kaldı.
