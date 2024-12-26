Chelsea: 1 - Fulham: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Chelsea sahasında Fulham'ı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve Chelsea deplasmanından 45 yıl sonra galibiyetle ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Chelsea ile Fulham kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadele, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fulham'a galibiyete getiren golleri 82. dakikada Harry Wilson ve 90+5'te Rodrigo Muniz kaydetti. Maviler'in tek golü ise 16. dakikada Cole Palmer'dan geldi.
Bu sonucun ardından 9 maç sonra kaybeden Chelsea 35 puanda kaldı. 3 maç sonra kazanan Fulham ise 28 puana yükseldi.
45 YIL SONRA GELEN GALİBİYET
Maçı 2-1 kazanan Fulham, 45 yıl aradan sonra Chelsea'yi deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Fulham son olarak 1979'da Chelsea'yi deplasmanda yenmişti.
Ligin 19. haftasında Chelsea deplasmanda Ipswich'e konuk olacak. Fulham ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.