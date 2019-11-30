30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Chefs' Arena kim elendi? sorusu yarışmanın bu akşam yayınlanan ilk bölümünün ardından soruluyor. Chefs’ Arena mutfağından çıkan birbirinden farklı lezzetler, hem izleyici hem de restorana gelen misafirler ile buluşuyor. Gelen misafirler iki takımın da yemeklerini tadarak değerlendirmelerini yapıyor, kazanan ve kaybeden takımları belirliyor. Patron, servis sonrası yapılan bireysel yemeklerde şeflerin seçimi ile kazanan takımdan bir kişiyi 10 bin liralık nakit para ile ödüllendiriyor. Kaybeden takımdan ise bir kişi restorandan ayrılmak zorunda kalarak, Chefs' Arena'dan eleniyor. Chefs' Arena ilk bölümden detaylar haberimizde.
CHEFS' ARENA TAKIMLARI
Kadınlar Takımı: Alvina Hakverir, Arya Çelik Sarmen, Burçin Pınar, Burcu Karaaslan, Fevziye Alak, Gökçe Esin, Neslihan Koşar, Nihal Büşra Abay'dan oluşuyor.
Erkekler Takımı: Akın Kırıkkayaoğlu, Berat Karabaş, Emre Yavuz, Fırat Kurum, Halil İmir, Hüseyin Işıklar, Muhammet Murat Giresun, Polat Can İsen'den oluşuyor.
CHEFS' ARENA PARA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Bugünün en iyi takımı erkekler takımı oldu. Erkekler takıında da Hüseyin, Akın ve Murat en iyi tabağı çıkaran 3 yarışmacı oldu. Chefs' Arena'nın ilk ödül yarışmasının galibi Murat oldu. Murat 10 bin liralık ödül aldı. Murat yarışmacılar içerisinde ödülü belli oranlara göre paylaştı.
CHEFS' ARENA KİM ELENDİ?
Bugünün en kötü takımı Kadınlar Takımı oldu. Batuhan Şef'in karşısına Arya ve Fevziye'yi şefler elenmek üzere seçti. Takımın en iyisi olan Gökçe de Neslihan'ı elenmek üzere seçti. Patron olan Batuhan Chef Şef, Arena'dan elenen ilk isim olarak NESLİHAN'ı seçti.
CHEFS' ARENA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN? YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Bu akşam ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyen Chefs' Arena'nın yeni bölümü 5 Aralık Perşembe günü ekranlara gelecek.
CHEFS' ARENA YARIŞMASININ FORMATI NEDİR?
Chefs' Arena'nın ilk bölümü kadınlar ve erkeklerin mücadelesi başlıyor. Restoranın patronu Batuhan Piatti, şefler Pınar İshakoğlu ve Sinan Büdeyri yönetiminde ki yarışmacılar, Türk mutfağının önemli lezzetlerini misafirlerin beğenisine sunuyor.
Her bölüm restorana gelen misafirlere yemeklerini beğendirip kazanan takımdan, bir yarışmacıyı 10.000 lira nakit ödül beklerken, kaybeden takımdan bir kişi Chefs’ Arena’ya veda edecek.
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