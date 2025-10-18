Habertürk
        CheChe ile Melodik Beden Atölyesi

        CheChe ile Melodik Beden Atölyesi

        İstanbul Modern, her cuma 18.00'den 20.00'ye uzayan ziyaret saatleri kapsamında 24 Ekim Cuma günü  Gökçe "CheChe" Gürçay'la "Melodik Beden" atölyesi düzenliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 10:58 Güncelleme: 18.10.2025 - 10:58
        CheChe ile Melodik Beden Atölyesi
        İstanbul Modern’in 20.00’ye kadar açık olduğu cuma günleri için Mastercard desteğiyle düzenlediği etkinlikler, müzik ve dans disiplinlerine alan açarak ziyaretçilerle etkileşimli bir bağ kuruyor. Etkinlik serisinde, konser ve atölyeler aracılığıyla, caz, blues, pop, swing ve funk gibi çeşitli türlerde müzik ve dans bir araya geliyor.

        24 Ekim Cuma günü gerçekleşecek etkinlikte, Gevende müzik grubunun davulcusu ve KeKeÇa müzik topluluğu üyesi Gökçe “CheChe” Gürçay, İstanbul Modern’de “Melodik Beden” atölyesi düzenliyor. Gürçay, katılımcılarla birlikte bedenleri birer enstrümana dönüştürerek ritim ve melodiler üretmeyi hedefliyor. Atölye boyunca katılımcılar, birlikte hareket eden çok sesli ve dinamik bir orkestraya dönüşerek hem bedensel hem işitsel bir deneyim yaşıyor.

        Cuma günleri İstanbul Modern'de “Uzun Cuma” kapsamında düzenlenen konser, etkinlik ve atölyelere katılım ise müze biletine sahip tüm ziyaretçiler için ücretsiz...

        #İstanbul Modern
        #dans
        #Gökçe “CheChe” Gürçay
