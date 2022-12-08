İKİ KEZ EVLENDİ
1970’li yıllardan beri Fransa’da yaşayan Charlotte Rampling, sayısız Avrupa filminde başrolü kapmıştı. Rampling’in başından iki evlilik geçmişti.
İlk evliliğini Bryan Southcombe ile yapan Charlotte Rampling, bir çocuk sahibi olduğu eşinden 1976’da boşanmıştı.
Ardından dünyanın en tanınmış besteci ve müzisyenlerinden Fransız Jean-Michel Jarre ile evlenen oyuncu, 1998’de biten bu evliliğinden de tıpkı babası gibi müzisyen olan bir oğlunu dünyaya getirmişti.
Rampling, 1998’den 2015 yılına kadar da Fransız gazeteci ve yazar Jean-Noël Tassez ile birlikte yaşamıştı.
Fotoğraflar: Avalon, AP