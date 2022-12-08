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Charlotte Rampling, Russel Crowe ile flörtleşmiş - Magazin haberleri

Charlotte Rampling, Russel Crowe ile flörtleşmiş

Charlotte Rampling, 1993'de 'Hammers Over The Anvil'de başrolü paylaştığı Russel Crowe ile ilgili bir itirafta bulundu. O dönem müzisyen Jean-Michel Jarre ile evli olan ünlü oyuncu, "Çok çekici bir genç adamdı. Onunla bir flörtümüz oldu" açıklamasını yaptı

Giriş: 08.12.2022 - 08:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İngiliz oyuncu ve model Charlotte Rampling, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan Rampling, 1993 yılında 'Hammers Over The Anvil' filminde başrolü paylaştığı Russel Crowe ile flörtleştiğini ifade etti.

  • "ÇOK ÇEKİCİ BİR ADAMDI"

    Hollywood’un tanınan ve sevilen bir oyuncusu olan Charlotte Rampling, o dönem ünlü müzisyen Jean-Michel Jarre ile evliydi. Crowe ise daha sonra dünyaevine girdiği Danielle Spencer ile bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürüyordu.

    Daily Mail'e röportaj veren Carlotte Rampling, kendisine bu konuda soru soran muhabire, Russell Crowe’u 2000 yılında rol aldığı 'Gladyatör' filminden tanıdığını ve hayran olduğunu ifade etti.

    "Çok çekici bir genç adamdı. Onunla bir flörtümüz oldu" diyen ünlü oyuncu, ardından gazetecilere, "Bu kadar yazsanız yeter" açıklamasında bulunmakla yetindi.

  • "BU SORU BANA HİTAP ETMİYOR"

    Ardından Rampling, yaşlılık ile alakalı soruları, "Bu soru bana hitap etmiyor" diyerek, yanıtsız bıraktı. "Yaşlanmakla bir ilişkim yok, hayatımda yeri yok" ifadelerini kullanan Rampling, zarafetle yaşlanmaya inandığını ve bu süreçten büyülendiğini söyledi.

  • "YÜZÜMÜN YAŞLANMASI BENİ BİRAZ BÜYÜLEDİ"

    En son 'Dune' filminde başrolde yer alan oyuncu, "Ne olacaksa o olacak. Yüzüm çok kötü değil, bu yüzden ameliyat olmam gerekmiyor" şeklinde konuştu.

    Charlotte Rampling, ardından sözlerine, "İsteseydim bile, muhtemelen asla yapmazdım çünkü bundan çok korkuyorum ve buna katılmıyorum. Yüzümün yaşlanması beni biraz büyüledi" diyerek, devam etti.

  • Rampling, konu formda ve sağlıklı kalmak olduğunda bunu nasıl başardığını soran basın mensuplarına, DNA'sı yüzünden şanslı olduğu konusunda ısrar etti.

    Oyuncu, "Kendimi kararlı bir şekilde, fiziksel olarak elimden geldiğince güçlü ve iyi tutuyorum. Ben daha çok babamın vücuduna, kaslı yapısına sahibim" dedi.

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