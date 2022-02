Ünlü aktris Charlize Theron (46) ve İngiliz aktör Tom Hardy (44) hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. New York Times gazetesinin köşe yazarı Kyle Buchanan'ın kaleme aldığı "Blood, Sweat & Chrome: The Wild And True Story Of Mad Max: Fury Road" adlı kitap, Oscar ödülü de kazanan bu ünlü filmin setinde Theron ve Hardy, ters düştüğü ileri sürüldü.