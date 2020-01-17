O öpücüğü 'Gerçekten güzeldi" diye tanımladı Theron. Ama sonra buluştuğu erkeğin kendisinden istediği şeyi duyunca da şoke olduğunu anlattı.



44 yaşındaki Theron, buluştuğu erkeğin kendisinden burnuyla ilgili cinsel fantezisini yerine getirmesini istediğini söyledi. Bunu anlatırken de kontrolsüz bir şekilde gülmeye başladı.