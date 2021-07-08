Şebekenin elebaşı S.K.'nin, polise hedef şaşırtmak için farklı şehirlerdeki havalimanlarından Ukrayna ve Gürcistan'a uçak bileti alıp, bir süre sonra iptal ettiği, tanınmamak için sakal bıraktığı ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ortaya çıktı.