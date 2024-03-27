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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Chamberlain'in dönüş tarihi netleşti! - Beşiktaş Haberleri

        Chamberlain'in dönüş tarihi netleşti!

        Süper Lig'in 17. haftasındaki Alanyaspor maçından bu yana forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain'den Beşiktaş'a iyi haber geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 12:27 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:27
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          beIN Sports'ta yer alan haberde deneyimli oyuncunun bireysel çalışmalara başladığı ve nisan ayının sonunda forma giyebileceği belirtildi.

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          Alanyaspor'la oynanan maçın 46. dakikasında sakatlanan Oxlade-Chamberlain, son olarak 21 Aralık'ta forma giydi.

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          Beşiktaş, önceki yılın aralık ayında yaptığı açıklamada sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilen Alex Oxlade-Chamberlain'in ameliyat olduğunu duyurmuştu.

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          Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Alex Oxlade-Chamberlain, 14 maçta süre aldı.

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