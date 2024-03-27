Chamberlain'in dönüş tarihi netleşti!
Süper Lig'in 17. haftasındaki Alanyaspor maçından bu yana forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain'den Beşiktaş'a iyi haber geldi.
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beIN Sports'ta yer alan haberde deneyimli oyuncunun bireysel çalışmalara başladığı ve nisan ayının sonunda forma giyebileceği belirtildi.
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Alanyaspor'la oynanan maçın 46. dakikasında sakatlanan Oxlade-Chamberlain, son olarak 21 Aralık'ta forma giydi.
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Beşiktaş, önceki yılın aralık ayında yaptığı açıklamada sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilen Alex Oxlade-Chamberlain'in ameliyat olduğunu duyurmuştu.
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Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Alex Oxlade-Chamberlain, 14 maçta süre aldı.
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