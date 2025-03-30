Chamberlain'den Yunus Akgün'e cevap

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZ İÇİN BU MAÇIN ÖNEMİ BAŞKAYDI"

Bugün farklı bir sistem ile sahaya çıktıklarını aktaran Chamberlain, "Yeni pozisyonumda iyi hissediyorum. Bu pozisyonda daha defansif ve temkinli oynamam gerekiyor. Gedson ile birlikte oynuyoruz. Kendisi çok enerjik ve öne koşuları iyi yapan bir oyuncu. Onun rolü bu. Benim rolüm daha farklı. Hangi pozisyonda oynadığımın bir önemi yok. En önemlisi oynayarak takımıma katkıda bulunmak. Bunu yapabildiğim için mutluyum. Pozisyonuma alıştıkça daha da iyisini yapmayı hedefliyorum. Bugün iyi işler yaptık. Büyük maçlarda ne kadar etkili bir oyun oynayabildiğimizi gösterebildik. Taraftarımız için bu maçın önemi başkaydı. Enerjik olduğumuzu gösterdik. Bugün yeni bir sistem ile oynadık. Bugün rakibimiz karşısında bu sistem işe yaradı. Rakibimize nereden zarar verebileceğimizin üzerinde çalışmıştık. Mario ve Rafa bugün farklı pozisyonlarda oynadılar. Genel olarak performansımız iyiydi. Rakibimiz de maça ortak olmaları adına güzel bir gol attı. Ama maçı ikinci yarıda iyi idare ettik. Profesyonel bir şekilde iyi oynayarak maçı kazandık" diye konuştu.