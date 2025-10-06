Cezve'nin katiline 3 yıl 8 ay ceza!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Ağustos 2025’te Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan bir daireye tadilat için giden sanık Burak Alan (28) müşteki Serpil Daşçı Pilavcı'ya ait "Cezve" isimli kediye işkence ederek öldürdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.
İddianamede ifadesine yer verilen sanık Alan, 10 gündür olayın yaşandığı sitede boyacı olarak çalıştığını, malzeme almak için aşağı indiğinde daha önceden sevmiş olduğu kediyi gördüğünü, kediyi sevmek için kucağına aldığında kedinin kendisine saldırdığını ve refleksle kediyi fırlattığını söylemişti. Kediye sinirlendiği için kediyi teklemediğini ifade eden Alan, kediyi olay anında can düşmanı olarak gördüğünü ve ne yaptığının farkında olmadığını belirtmişti.
İddianamede yer verilen görüntü inceleme tutanağında, sanığın elinde kediyle apartman girişine geldiği, kediyi yere bıraktıktan sonra kuyruğundan tutarak yere vurduğu, kedinin yaralandığı, yerdeki kediye tekme atmaya devam ettiği, kedinin üstüne bastığı, kaçmaya çalışan kediyi sürekli tekme attığı, olay yerinin kan olduğu, hareketsiz kedinin üzerine ve kafasına basarak kediyi öldürmeye çalıştığı aktarılmıştı.
Sanığın malzeme taşıyan bir kişinin olay yerine gelmesi sonucu kediyi bıraktığına değinilen iddianamede kedinin can çekişerek dışarı çıktığı sanığın bir dakika boyunca kediye işkence ederek öldürmeye çalıştığı ve gelen vatandaşın tepki göstermesi sonucu sanığın apartmana girdiği anlatılmıştı. İddianamede, sanık Burak Alan hakkında, "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.