Cezve'nin katiline 3 yıl 8 ay ceza!

Başakşehir'de, "Cezve" isimli kediyi işkenceyle öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA'da yer alan habere göre Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Barış Alan ve müşteki Serpil Daşçı Pilavcı ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, hayvan haklarını savunan avukatlar ve vatandaşlar da hazır bulundu. Tutuklu sanık Barış Alan, savunmasında, büyük bir pişmanlık ve vicdan azabı içerisinde olduğunu öne sürdü.

Olay günü uyuşturucu madde etkisinde olduğunu iddia eden Alan, "Sadece kedinin kolumu tırmalaması üzerine kolumda acı hissettim. O anda uyuşturucu maddenin etkisiyle ve daha sonra kediye saldırdığımı yarım yamalak hatırlıyorum. Apartmandan içeriye girdiğimde kedi elimi tırmaladı. Benim sağ bileğimin içinde açık bir yaram vardı, o bölgeyi tırmaladı. Kendimde olmadığım için bu şekilde hareket ettim." diye konuştu.

Sanık, cezaevinde AMATEM tarafından verilen ilaçları kullandığını, tahliye olursa tedavisine devam edeceğini dile getirdi. Müşteki Serpil Taşçı Pilavcı, "Cezve" isimli kedinin apartmanında doğduğunu ve sürekli bakımını kendisinin üstlendiğini anlattı.

Kediyi evinde bakıp beslediğini aktaran Pilavcı, şöyle devam etti: "Olay günü ben evimdeydim. Cezve, dışarıya sürekli kaçıyordu. Olay bizim karşı binamızın girişinde yaşanmıştır. Kediyi sevmek isteseydi, dışarıda sevebilirdi. Kediyi alıp kasıtlı bir şekilde içeriye almıştır ve bu eylemi gerçekleştirmiştir. Hülya Özbay beni aradı ve Cezve'nin başına bir şeyler geldiğini telefonda söyledi. Daha sonra ben güvenlik kameralarına baktım. Ben Cezve'nin yanına gittiğimde hareketsiz bir şekilde yatıyordu." Kedinin birkaç gün hayvan hastanesinde kaldığını, sonrasında öldüğünü anlatan Pilavcı, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Alan'ın "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Alan ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Psikolojim bozuktu. Ben de olay anını çok net hatırlamıyorum. Sadece vücudumda bir acı hissettiğimi hatırlıyorum. İlaçları kullanmaya başlayınca kendime gelmeye başladım. Vicdan azabı çekiyorum. Çok pişmanım. Ben de kendimden nefret ediyorum. Allah affetsin. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hakim, sanık Barış Alan'ı "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Adli sicil kaydına göre sanığın suç geçmişi açısından bu suçu tekrar işlemeyeceği noktasında olumlu kanaat edinilmediğinden sanığın cezasında takdiri indirim yapılmadı. Sanık Alan'a verilen cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmamasını kararlaştıran mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. İDDİANAMEDEN Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Ağustos 2025’te Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan bir daireye tadilat için giden sanık Burak Alan (28) müşteki Serpil Daşçı Pilavcı'ya ait "Cezve" isimli kediye işkence ederek öldürdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı. İddianamede ifadesine yer verilen sanık Alan, 10 gündür olayın yaşandığı sitede boyacı olarak çalıştığını, malzeme almak için aşağı indiğinde daha önceden sevmiş olduğu kediyi gördüğünü, kediyi sevmek için kucağına aldığında kedinin kendisine saldırdığını ve refleksle kediyi fırlattığını söylemişti. Kediye sinirlendiği için kediyi teklemediğini ifade eden Alan, kediyi olay anında can düşmanı olarak gördüğünü ve ne yaptığının farkında olmadığını belirtmişti. İddianamede yer verilen görüntü inceleme tutanağında, sanığın elinde kediyle apartman girişine geldiği, kediyi yere bıraktıktan sonra kuyruğundan tutarak yere vurduğu, kedinin yaralandığı, yerdeki kediye tekme atmaya devam ettiği, kedinin üstüne bastığı, kaçmaya çalışan kediyi sürekli tekme attığı, olay yerinin kan olduğu, hareketsiz kedinin üzerine ve kafasına basarak kediyi öldürmeye çalıştığı aktarılmıştı. Sanığın malzeme taşıyan bir kişinin olay yerine gelmesi sonucu kediyi bıraktığına değinilen iddianamede kedinin can çekişerek dışarı çıktığı sanığın bir dakika boyunca kediye işkence ederek öldürmeye çalıştığı ve gelen vatandaşın tepki göstermesi sonucu sanığın apartmana girdiği anlatılmıştı. İddianamede, sanık Burak Alan hakkında, "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.