Cezayir cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılması çağrısı

31 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Savunma Bakanlığınca komutanların toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.
Buna göre Salih, "Ordunun tavrı hiçbir zaman anayasal meşruiyet çerçevesinin dışına çıkmaz. Ordu her zaman Cezayir halkının menfaatini her şeyin üstünde tutmaktadır ve krizin de anayasanın 7'inci, 8'inci ve 102'inci maddelerinin uygulamaya konularak çözüleceğini düşünmektedir." ifadesini kullandı.
Salih, söz konusu maddelere işlerlik kazandırılması çağrısının, ulusal bağımsızlığı koruyan, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü müdafaa eden ordunun anayasal görevleri kapsamında yapıldığını bildirdi.
AA'nın haberine göre Cezayirlilerin büyük kısmının, düzenledikleri barışçıl gösteriler kanalıyla ordunun teklifini memnuniyetle karşıladığını gösterdiğini belirten Salih, çağrıya, ordunun güvenilirliğine zarar verme planı yapan kötü niyetli kişilerin karşı çıktığını ifade etti.
Kötü niyetli bu kişilerin, sosyal paylaşım sitelerinde ve medyada ordu aleyhinde kampanya başlatmak ve kamuoyunda, "halkın 102. maddenin uygulanmasını istemediği" yönünde bir atmosfer oluşturmak amacıyla bugün toplantı düzenlediğini kaydeden Salih, bu toplantıda alınan ve anayasal meşruiyetle uyuşmayan tüm kararlara kanuni yollarla karşı konulacağını bildirdi.
Muhalif Kültür ve Demokrasi İçin Birlik Partisi Başkanı Muhsin Bilabbas ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Salih'in, söz konusu toplantıyı yapanlardan bahsederken Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile eski İstihbarat Başkanı Muhammed Medyen'i kastettiğini savundu.
ORDUNUN ÖNERİSİNE TEPKİLER
Rejim yanlısı güçlerin çoğu Salih'in çağrısına destek verirken, muhalifler "102'inci madde uygulanmadan önce rejimin tüm sembol şahsiyetlerinin görevi bırakmasını şart koşanlar" ile "Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresi dolduktan sonra geçiş dönemine girilmesini önerenler" olmak üzere ikiye ayrıldı.
Cumhurbaşkanlığı ve Anayasa Mahkemesinden ordunun bu çağrısıyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
Anayasanın 7'inci ve 8'inci maddelerinde "halkın her iktidarın kaynağı olduğu" ve "kurucu iktidarın halka ait olduğu" belirtilirken, 102'inci madde cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir sebeple görevlerini yerine getirememesi halinde izlenecek süreci düzenliyor.
Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, salı günü, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören 102'inci maddenin uygulanması çağrısında bulunmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!