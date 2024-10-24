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        Haberler Gündem Güncel Cezaevinden izinli çıktı, vuruldu | Son dakika haberleri

        Cezaevinden izinli çıktı, vuruldu

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:28 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:28
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        Cezaevinden izinli çıktı, vuruldu
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        Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Engürücük Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Gemlik Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Temel A'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacaklarından yaralanan Temel A, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay yerinde inceleme yapan Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Bursa
        #cezaevi
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