Bursa'nın Osmangazi ilçesinde annesi Mazez Bakıryapan'ı (67),19 Ocak 2016 tarihinde, 243 yerinden bıçaklayarak öldüren Selçuk Bakıryapan (43),olay sonrası gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADLİ TIP, "ŞİZOFRENİ" RAPORU VERDİ

DHA'nın haberine göre Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Bakıryapan'a, daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden 'şizofreni' raporu verildi. Mahkeme heyeti, ceza ehliyeti olmadığı gerekçesiyle 15 Kasım 2016 tarihli duruşmada, Selçuk Bakıryapan'ın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tutuklu olarak tedavi edilmesini kararlaştırdı.

KOĞUŞTA BAYGIN OLARAK BULUNDU

Tedavi için hastaneye gönderilmek üzere Bursa E Tipi Cezaevi B-12 koğuşunda bekletilen Bakıryapan, 12 Haziran 2018'de, sabah sayımı için gelen infaz koruma memurları seslenince yanıt vermedi. Haber verilmesiyle gelen revir görevlilerinin yaptığı kontrol sonrası baygın bulunan Bakıryapan, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOKLU KIRIK, İÇ KANAMA VE BEYİN KANAMASI

Selçuk Bakıryapan, yoğun bakım servisindeki 22 günlük tedavisinin ardından 3 Temmuz 2018'de hayatını kaybetti. Ölü muayenesi, otopsi işlemi ve hastane evrakı İstanbul Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Burada inceleme yapıldıktan sonra hazırlanan raporda, 'Genel beden travmasına bağlı çoklu kot kırıkları ile birlikte iç organ yaralanması ve bundan meydana gelen iç kanama, beyin kanaması, yumuşak doku içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü anlaşılmıştır' denildi.

"OLAYLAR İSTEMEDEN BU AŞAMAYA GELDİ"

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istenen sanıklar Hakan Güner (18),İbrahim Çapur (33),Muhammed Mardinli (20),Savaş Madak (23),Ünal Kapancığil (34) ile tutuksuz sanıklardan Uğur A. (44) ve Öztürk T.'nin (30) yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan İbrahim Çapur, "Olayların bu aşamaya gelmesinin başlangıç nedeni, maktülün olay tarihinden önce karşımıza geçip mastürbasyon yapmasıdır. Bu durum üzerine aramızda tartışma çıkmıştı. Daha sonra olaylar gelişti. Ama kimseyi öldürme düşüncesiyle hareket etmedik. Olaylar istemeden bu aşamaya geldi" dedi. Diğer sanıklar da önceki duruşmalarda verdikleri ifadelerini tekrarladı.

"BENİM KARDEŞİM İKTİDARSIZDI"

Öldürülen Selçuk Bakıryapan'ın ablası Saniye Durmaz ise, "Benim kardeşim sünnet olurken kusurlu bir operasyonla iktidarsız kalmıştır. Sanıkların beyanları doğru değildir. Zaten kendisi hasta. Çocuğu olmadığı için üzülüyordu. Sanıklardan şikâyetçiyim ve cezalandırmalarını istiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.