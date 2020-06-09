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Cezaevinde yeri değiştirilen cinayet hükümlüsü, 2 memuru jiletle yaraladı

Rize'de, Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda mahkum Dursun Zehir, (27) koğuşu değiştirildiği için 2 infaz koruma memurunu jiletle yaraladı. Mahkumun 6 yıl önce annesi ile bir koruma polisini öldürdüğü ortaya çıktı.

09.06.2020 - 00:57 | Güncelleme: ABONE OL
cezaevi
DHA

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda cinayetten tutuklu bulunan Dursun Zehir, koğuşu değiştirildiği için infaz koruma memuru D. A. ile İ.A.’yı jiletle yaraladı. Göğsünden ve bacağından yaralanan 2 infaz ve koruma memuru, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İnfaz koruma memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada 2 memuru yaralayan Dursun Zehir’in, 6 yıl önce annesi Hanıme Aslan (43) ile koruma polisi Emrah Taşdemir’i İstanbul Adliyesi’nin kapısında öldürdüğü, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

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