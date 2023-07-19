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        Haberler Gündem Eğitim Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar Ve Nerelerde Çalışır? Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü İş İmkanları

        Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri, Ceza infaz kurumlarının yönetimi, güvenlik tedbirlerinin uygulanması ve mahkumların rehabilite edilmesi gibi görevleri yerine getiren bir bölümdür. Bu bölüm, adalet sisteminin bir parçasıdır ve ceza hukukuyla ilgili birçok konuda uzmanlaşmış personeli içerir. Ceza İnfaz ve güvenlik hizmetleri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Genel anlamda bu alanda görev yapan kimseler, tutukluların barınmasını, sağlık koşullarını, güvenliğini sağlayan kişidir.

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 11:07
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        Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü nedir?
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        Ceza infaz ve güvenlik hizmetlerinin en önemli işleri ise güvenliğin sağlanmasıdır. Hapishanelerin ve diğer ceza infaz kurumlarının günlük işleyişini yönetir. Personel atamaları, güvenlik önlemlerinin alınması, idari işlerin yürütülmesi gibi konular bu bölüm tarafından takip edilir. Bu bölümün çalışmaları, adalet sisteminin etkin ve adil bir şekilde işlemesine katkıda bulunur.

        Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü İş İmkanları

        Bu bölümün iş olanakları oldukça yüksektir. Bu bölümden mezun olduktan sonra kişiler, Adalet Bakanlığı, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde “İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri” memuru olarak çalışma hayatına adım atabilirler. Ceza İnfaz ve güvenlik hizmetleri bölümü iş imkanları Ceza İnfaz Kurumlarında görevli memur olarak işe adım atılabileceği gibi, sosyal hizmet uzmanı: Ceza adaleti sisteminde, hükümlülerin ve eski hükümlülerin rehabilite olmalarına ve topluma uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla sosyal hizmet uzmanlarına ihtiyaç vardır.

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        Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Dersleri

        Bu dersler genel olarak öğrencilere ceza adaleti sisteminin işleyişini ve bileşenlerini tanıtır. Her sene müfredat değişikliği ile ders içerikleri değişebilmektedir. İşte, Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü dersleri

        • Ceza Hukuku
        • Ceza Adaleti Sistemi
        • Ceza İnfaz Kurumları
        • Güvenlik Yönetimi
        • Ceza Psikolojisi
        • Denetimli Serbestlik
        • Ceza Adaleti Etik ve Profesyonel Davranış

        Ceza Adaleti Sistemi dersi, öğrencilere ceza adaleti sisteminin işleyişini ve bileşenlerini tanıtır. Ceza Hukuku dersi, ceza hukukunun temel prensiplerini ve ilgili yasaları kapsar. Öğrencilere suç ve ceza kavramları, ceza türleri, ceza hukuku süreçleri ve mahkeme sistemi hakkında bilgi sağlar. Ceza infaz kurumları dersi, Ceza infaz kurumlarının işleyişini ve yönetimini ele alır. Hapishanelerin amaçları, güvenlik önlemleri, disiplin yönetimi, rehabilitasyon programları ve hükümlülerin hakları gibi konuları içerir.

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        Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri Mezunları Nerede Çalışır?

        Bu bölümden mezun olduktan sonra kişiler, Adalet Bakanlığı, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde “İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri” memuru olarak çalışma hayatına adım atabilirler. Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri mezunları nerede çalışır? Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümü, ceza infaz kurumlarında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını sağlar. Bu tedbirler, hem personelin hem de mahkumların güvenliğini sağlamak için alınır. Örneğin, ceza infaz kurumlarında sıkı güvenlik kontrolleri, izleme sistemleri ve güvenlik personeli görev yapar. Mahkumların rehabilitasyonunu sağlama konusunda görevli olurlar. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü, mahkumların topluma uyum sağlamalarını ve suç işleme eğilimlerini azaltmalarını hedefleyen rehabilite programlarını yürütür. Bu programlar, meslek edindirme, eğitim, psikolojik danışmanlık ve sosyal destek gibi çeşitli hizmetleri içerebilir.

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        Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümü TYT puanı ile alım yapan bir bölümdür. Dolayısı ile bu bölüm 2 yıllıktır. Baraj puanı olan 150 puan dilimini geçen her aday bu bölümü tercih etme hakkına sahip olabilir.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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