"BEN HEM SAVAŞI HEM DE ANNEMİ KAYBETTİM"

Sagopa Kajmer; "2 Haziran öğle sonrası annemi kaybettim. 2 sene boyunca savaştı, savaştık. O savaşı kaybetti, ben hem savaşı hem de annemi kaybettim" sözleriyle üzüntüsünü dile getirmişti.