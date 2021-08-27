Ceylan yine şaşırttı!

"YAKINDA KENDİSİNİ TANIYAMAYACAK"

Önceki gün siyah-beyaz bir fotoğrafını yayınlayan Ceylan, bir de filtreyi abartınca alay konusu oldu. Sanatçının son görüntüsü oyuncu Eda Ece'ye benzetildi.

YORUM YAĞDI

Ceylan'a, "Bu Eda Ece değil mi?", "Ben Ceylan nerede onu arıyordum", "Ceylan kendisi hariç herkese benziyor" ve "Yakında kendisini tanıyamayacak" şeklinde yorumlar yağdı.