Ceylan: Nalan'ım 'şaka yaptım' de!

'BAĞIR, ÇAĞIR AMA GİTME!'

Ablasının yokluğuna alışamayan Ceylan, yürek burkan bir paylaşımda bulundu. Ablasıyla geçmişte çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabında yayınlayan şarkıcı, "Nalan’ım ‘Küstüm size’ de, ‘Şaka yaptım ben geldim’ de, bağır çağır ama gitme." ifadelerini kullandı.