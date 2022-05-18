"Kimsenin namus bekçisi değilim!"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Ceylan, önceki gün Bebek Parkı'nda görüntülendi.

Yeni şarkısı hakkında konuşan Ceylan, "Her şey iyi gidiyor, farklı bir imaj yaptım. İnsanlar alıştı benden farklı imaj görmeye, görmediklerinde, 'Basit klip olmuş' diyorlar. Bu sefer de Marilyn Monroe’ya benzettiler." dedi.

"İmaj için çok para harcıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren şarkıcı, "Görüntümüze para harcamak zorundayız yoksa yanarız! Mecbur... Bilgisayara nasıl format atılıyorsa, atmadığında ağırlaşıyorsa onun gibi... Ceylan’ı formatlamazsak ağırlaştırıyoruz her şeyi." ifadelerini kullandı.

"ESTETİK" SORUSUNA YANIT

Ceylan, basın mensuplarının "estetik" sorularına, "İsteyen yaptırır, ben onlarla ilgilenmiyorum." cevabının verdi.

İnşaat sektörüne adım attığını da söyleyen Ceylan, "Genelde Bodrum’da yapıyoruz ama İstanbul, Bursa, İzmir olabilir. Şu an sadece Bodrum..." açıklamasını yaptı.

"SANATIMIN DIŞINDA BİR 'CEYLAN' DAHA ÜRETTİK"

"Para kazanacağınız her sektöre girer misiniz?" sorusunu da cevaplayan ünlü şarkıcı, "Hayır, girmem ama ev ile ilgili hakimiyetim çok. İş kadını olmayı hep istedim. Sanatımın dışında bir Ceylan daha ürettik. O da inşaat işinde çalışacak artık." dedi.

"KİMSENİN NAMUS BEKÇİSİ DEĞİLİM"

Son dönemde kadın meslektaşlarının çok konuşulan iddialı sahne kıyafetleri konusunda görüşü sorulan Ceylan, "Kimsenin namusunun bekçisi ben değilim. Beni hiç ilgilendirmiyor. Kim, nasıl giyinirse giyinsin. Belki ben de genç kızken bir şey giymişimdir, fotoğraf çektirmişimdir... Şimdi bir şey söylersem önüme çıkar. O yüzden bu işlere hiç karışmıyorum." ifadelerini kullandı.

Sanatçıların bu konuda birbirini eleştirmesiyle alakalı konuşan Ceylan, "Bu zamanda kurt da belli değil, kuzu da..." diyerek sözlerini noktaladı.