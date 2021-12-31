Ceylan babasına veda etti

Türkücü Ceylan Avcı'nın babası Ahmet Avcı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üzüntüsünü "Canımızı, babamızı kaybettik, başımız sağ olsun" sözleriyle dile getirdi.

Ahmet Avcı, Büyükçekmece Kuba Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye şarkıcı Ceylan, akrabaları ve arkadaşları katıldı.

Ünlü sanatçı, babasının tabutu başında uzun süre gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından Ahmet Avcı’nın cenazesi Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı'na defnedildi.