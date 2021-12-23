Darp anı kamerada!

"Seksenler"de rol alan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy (39), geçtiğimiz hafta soluğu eşi Begüm Öner ve arkadaşlarıyla birlikte Cihangir'deki bir mekanda almıştı. Ancak dostlarıyla vakit geçiren Fersoy'un gecesi tatsız bitmişti. Talihsiz bir olay yaşayan oyuncu, darp edilmişti.
DARP ANI KAMERADA
Fersoy ile Öner'in saldırıya uğradığı anın görüntüleri ortaya çıktı. 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda konuyla ilgili açıklama yapan çiftten Begüm Öneri, olay sonrası her gün kabuslarla uykusundan uyandığını dile getirdi.
"POLİS HAYATIMIZI KURTARDI"
Oyuncu, "Oradaki korumalar bizi dışarı çıkarmadı. Ceyhun, masanın üstüne çıkıp, 'Buradan çıkmak istiyoruz.' diye bağırdı. Bu bölümü, 'Ceyhun küfrediyor.' diye yansıtmaya çalışmaları alçakça. Vücudumda morluklar var, Ceyhun’un kaşı patladı. Polis ağabey bizi mekandan çıkardı ve hayatımızı kurtardı. Şikayetçi olduk ve dava açıldı." dedi.
"DARP EDİLDİM!" DEMİŞTİ
Çıkan kavgada yüzüne darbe alan Fersoy, yaşadıklarını Instagram'dan yaptığı paylaşımda dile getirmişti. "Dün darp edildim." diyen Ceyhun Fersoy, "Biraz sonra karakola gidip, şikayetçi olacağım. Kaşımın üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı." ifadelerini kullanmıştı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Şahıslardan şikayetçi olduğunu belirten Fersoy, "Dün yaşanan tatsız olaydan sonra benim için olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır." şeklinde konuşmuştu.
"BU İŞİN PSİKOLOJİSİ BAŞKA BİR ŞEYMİŞ"
Ardından bir paylaşımda daha bulunan ünlü oyuncu, kendisine destek olan herkese teşekkür etmişti. Fersoy, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer vermişti:
Çok çok teşekkür ederim, mesajlarınızı aldım. Arayan, soranlara da... Geri dönemediklerim kusura bakmasın. Yanımızda olduğunuzu bilmek çok güzel hissettiriyor ama bu işin psikolojisi başka bir şeymiş. Onu da en yakın zamanda atlatacağız. Geçti, gitti diyoruz; sağlıktan başka bir şey yok. Kendinize çok çok dikkat edin.
"ÜZERİMİZE ATLAYIP, YUMRUKLAR SAVURDULAR"
Ardından olayın perde arkasını anlatan Ceyhun Fersoy, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:
Dün yaşanan olayla ilgili bazı basın organlarında kim olduğunu bilmediğim kişiler konuşturularak haber yapılmıştır. Olay avukatımın da şikayet dilekçesinde belirttiği gibi bizimle alakalı olmayan bir tarafta meydana gelmiş, ardından mekandan ayrılmamıza müsaade edilmemiştir.
Bunun üzerine eşim Begüm'ün itilmesine tepki olarak, artık olayların durması için, "Can güvenliğimiz yok. Burada kadınlar var. Sizi şikayet edeceğim!" söylemim üzerine, "Sen kimi şikayet ediyorsun?" diyerek, üzerimize atlayıp, yumruklar savurmuşlardır.
Ben, eşim ve diğer kadın arkadaşlarımız atılan yumruklardan dolayı yere düşmüşlerdir ve yerde de tekme ile yumruk devam etmiştir. Eşim, ben ve arkadaşlarımızın açık açık darp edildiği görüntüler de ortadadır.
Avukatım Bülent Elmas gerekli belge ve beyanları sunmuştur. Konu yargıya intikal etmiş olup, bu saatten sonra söz yargıdadır. Ceyhun Fersoy...
BEGÜM ÖNER: SÜREÇ PSİKOLOJİK OLARAK YIPRATICI
Oyuncunun eşi Begüm Öner de, "Herkes merak ediyor, arıyor, soruyor. Çok çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince dönmeye çalışıyoruz. Süreç fiziksel durumdan çok psikolojik olarak yıpratıcı. En kısa sürede atlatabilmek için çabalıyoruz. Umarım kimsenin başına gelmez ve insan olmayı başarabildiğimiz bir dünyada yaşamaya devam edebiliriz." mesajını yayınlamıştı.
"BEBEK ZAMANI GELDİ"
Öte yandan Ceyhun Fersoy, rol aldığı "Seksenler" dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başladığı oyuncu Begüm Öner ile 2015 yılında nikah masasına oturmuştu.
Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, gazetecilerin, "Uzun bir süredir evlisiniz. Bebek düşünmüyor musunuz?" sorusuna yanıt vermişti.
Fersoy, konuyla ilgili, "İnşallah, çok yakın bir zamanda istiyoruz. Zamanı geldi." yanıtını vermişti.
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