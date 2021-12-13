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Ceyhun Fersoy: Darp edildim!

Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy, önceki akşam Cihangir'de gittiği bir eğlence mekanında darp edildi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren ve şahıslardan şikayetçi olduğunu dile getiren Fersoy, "Benim için olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır" dedi

13.12.2021 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy saldırıya uğradı!
HABERTURK.COM

"Seksenler"de rol alan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy (39), önceki akşam soluğu eşi Begüm Öner ve arkadaşlarıyla birlikte Cihangir'deki bir mekanda aldı. Ancak dostlarıyla vakit geçiren Fersoy'un gecesi tatsız bitti. Talihsiz bir olay yaşayan oyuncu, darp edildi.

"DARP EDİLDİM!"

Çıkan kavgada yüzüne darbe alan Fersoy, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dile getirdi. "Dün darp edildim." diyen Ceyhun Fersoy, "Biraz sonra karakola gidip, şikayetçi olacağım. Kaşımın üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı." ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Şahıslardan şikayetçi olduğunu belirten Fersoy, "Dün yaşanan tatsız olaydan sonra benim için olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır." şeklinde konuştu.

"BU İŞİN PSİKOLOJİSİ BAŞKA BİR ŞEYMİŞ"

Ardından bir paylaşımda daha bulunan ünlü oyuncu, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Fersoy, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Çok çok teşekkür ederim, mesajlarınızı aldım. Arayan, soranlara da... Geri dönemediklerim kusura bakmasın. Yanımızda olduğunuzu bilmek çok güzel hissettiriyor ama bu işin psikolojisi başka bir şeymiş. Onu da en yakın zamanda atlatacağız. Geçti, gitti diyoruz; sağlıktan başka bir şey yok. Kendinize çok çok dikkat edin.

"BEBEK ZAMANI GELDİ"

Ceyhun Fersoy, rol aldığı "Seksenler" dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başladığı oyuncu Begüm Öner ile 2015 yılında nikah masasına oturmuştu.

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, gazetecilerin, "Uzun bir süredir evlisiniz. Bebek düşünmüyor musunuz?" sorusuna yanıt vermişti.

Fersoy, konuyla ilgili, "İnşallah, çok yakın bir zamanda istiyoruz. Zamanı geldi." yanıtını vermişti.

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