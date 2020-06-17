"TAKDİRİ GALATASARAY TARAFTARINA BIRAKIYORUM"

Fersoy'un bu küfürlü mesajını sosyal medya hesabından yayınlayan Felipe Melo, şu ifadeleri kullandı:

'Sanatçı toplumun aynasıdır denir' ama bu kendini sanatçı zanneden şahsiyet, Türk toplumuna hiç mi hiç yakışmıyor. Takdiri Türk halkına ve canımdan çok sevdiğim Galatasaray taraftarlarına bırakıyorum.