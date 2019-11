"HER ZAMAN PSİKOLOĞA GİDERİM"



Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Düvenci, "Hayatımın her aşamasında psikolojik destek alıyorum. Her bireyin pisikolojik destek alması, karşılaştığı sorunları aşarken yardım alması kadar doğal bir yöntem yok. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Tabi bu ekonomik gelirle de orantılı olarak değişen bir durum olsa da ben her zaman psikoloğa giderim" dedi.