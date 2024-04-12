Ceyda Düvenci'nin eski eşleri Engin Akgün ile Bülent Şakrak'tan birbirlerine övgü dolu sözler
Geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa, Sıla'nın 'Zahmet Olmazsa' adlı şakısını seslendirmiş ve sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü. Düvenci'nin eski eşleri Engin Akgün ile Bülent Şakrak da 13 yaşındaki Melisa'nın performansına kayıtsız kalmayarak birbirlerine yaptıkları yorumlarla övgü dolu sözler sarf etti
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Ceyda Düvenci'nin 2008 – 2013 arasında evli kaldığı iş insanı Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Nur, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden Serebral Palsi hastası olmuştu.
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Şu an 13 yaşında olan Melisa Akgün, Sıla Gençoğlu'nun geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluşturduğu 'Zahmet Olmazsa' adlı yeni şarkısını söylemişti.
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SILA MELİSA'YA KAYITSIZ KALMADI
Sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gören Melisa Akgün'ün performansına Sıla Gençoğlu da kayıtsız kalmamış ve "Bana en güzel bayram hediyesi Melisa'dan geldi" ifadelerini kullanmıştı.
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"GÜZEL KIZIM ÇOK GÜZEL SÖYLÜYORSUN"
Baba Engin Akgün de kızı Melisa'nın performansını büyük bir gururla sosyal medya hesabından; "Güzel kızım çok güzel söylüyorsun" notuyla yayımladı. Bülent Şakrak da "Aşkım" yorumunda bulundu.
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"SAYENDE BÜLENT BABA"
Engin Akgün ise daha sonra Bülent Şakrak'a; "Çok içinden söylüyor Bülent baba, sayende" şeklinde karşılık verdi.
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"BİZ HEP BİRLİKTE MELİSA'NIN YANINDAYIZ"
Engin Akgün'ün yorumuna da kayıtsız kalmayan Bülent Şakrak; "Estağfurullah Engin baba, ne yaptıysa kendi yaptı benim kuzum. Biz hep birlikte yanındayız sadece" dedi.
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2023'TE AYRILMIŞLARDI
Öte yandan 2015'te evlenen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2023'te yollarını ayırmıştı. İkilinin, Ali adında bir oğlu bulunuyor.