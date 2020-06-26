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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ceyda Düvenci, önceki gün oğlu Okan Ali ile birlikte Etiler'deki bir kuaförün önünde görüntülendi. Kuaförde sıra olduğunu öğrenen Düvenci, içeride beklemek yerine oğlu ile birlikte dışarıda vakit geçirdi.

Gazetecileri fark eden Düvenci, gazetecilere "Kolay gelsin" diyerek koşar adımlarla kuaföre girdi. Öte yandan Ceyda Düvenci, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına önlem amaçlı taktığı desenli maske ile dikkat çekti.