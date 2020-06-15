"GÜLÜMSEMEYE HEP NİYET EDİN"

Düvenci, köpeği ile çekildiği bir kareyi yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

Çok gülümsemek gerek, olan bitenlere rağmen. Gülümsemek için sebep bulabiliriz hayatın içinde. Her nefessiz kaldığımız anda bile sebep var. Üç ayı geçti evdeyiz.

Yorgun, endişeli, gelecekten ara ara kaygılı, takatsiz, sabırsız olduğum kadar dingin, umutlu, mutlu, şükür dolu, çalışkan, aşık, sağlıklı, enerjik ve iyi hissediyorum. Hepsi bir arada olur, oluyormuş. İnsan olmak bu bence... Çok güzel bir hafta olsun. Gülümsemeye hep niyet ettiğiniz, şükürlerinize sarıldığınız...