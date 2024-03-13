Ceyda Düvenci kimdir, kaç yaşında? Ceyda Düvenci’nin hayatı ve biyografisi
Birçok kişinin Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle bildiği Ceyda Düvenci hayatı ve biyografisi hayranları tarafından merak edilir. Bülent Şakrak ile evliliğiyle adından söz ettiren Ceyda Düvenci, oynadığı dizi ve filmlerle hayranlarının dikkatini çekmiştir. Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki "Elif" rolü ile büyük bir hayran kitlesi toplayan Ceyda Düvenci kimdir ve nereli? Devamı aşağıda…
Birçok kişi, “Ceyda Düvenci kimdir?” sorusunun yanıtını merak eder. Düvenci, 1977 yılında Bursa’da dünyaya gelen ve 1996’da kariyer hayatına başlayan bir oyuncudur. 1997’de Türkiye 3. güzeli seçilen oyuncu, günümüzde hâlâ oyunculuğa devam etmektedir.
CEYDA DÜVENCİ KAÇ YAŞINDA?
En çok merak edilen sorulardan biri de “Ceyda Düvenci kaç yaşında?” sorusudur. Ünlü oyuncu, 19 Nisan 1977’de dünyaya gelmiştir. Yani Ceyda Düvenci’nin yaşı 47’dir. Düvenci, 20 yaşındayken katıldığı yarışmada birinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine başlamıştır.
CEYDA DÜVENCİ NERELİ?
“Ceyda Düvenci nereli?” sorusunun yanıtı; Tekirdağ ve Selanik’tir. Zümrüt ve İsmail Deveci’nin tek çocuğu olan oyuncu anne tarafından Tekirdağ, baba tarafından ise Selanik’lidir.
CEYDA DÜVENCİ HAYATI
Ceyda Düvenci hayatı 15 Nisan 1977’de Bursa’da başlamıştır. İlkokulda İngilizce dersleri alan Düvenci, annesinin yönlendirmeleriyle İstanbul’a gider ve burada sırasıyla Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okur. 1997’de Star TV’nin düzenlediği güzellik yarışmasında 3. Seçildikten sonra kariyer hayatının kapısı açılan oyuncu, “Sabah Şekerliği” programıyla şöhrete adım atmıştır.
CEYDA DÜVENCİ HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?
Filmografi
Tiyatrolar
Diziler
TV Programları
CEYDA DÜVENCİ ÖZEL HAYATI
Ceyda Düvenci, 2000 ve 2002 yıllarında Kaan Girgin ile ilk evliliğini yapmıştır. Oyuncunun 2008 yılında nikah masasını oturduğu Engin Akgün ile Melisa Nur Akgün isminde bir kızı olmuştur. 2013 yılında Akgün ile boşanan Düvenci, 2015 yılında Bülent Şakrak ile evlenmiştir. 2023 yılında evlilikleri biten çiftin Okan Ali Şakrak isimli bir oğulları vardır.