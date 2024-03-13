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        Haberler Yaşam Ceyda Düvenci kimdir, kaç yaşında? Ceyda Düvenci’nin hayatı ve biyografisi

        Ceyda Düvenci kimdir, kaç yaşında? Ceyda Düvenci’nin hayatı ve biyografisi

        Birçok kişinin Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle bildiği Ceyda Düvenci hayatı ve biyografisi hayranları tarafından merak edilir. Bülent Şakrak ile evliliğiyle adından söz ettiren Ceyda Düvenci, oynadığı dizi ve filmlerle hayranlarının dikkatini çekmiştir. Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki "Elif" rolü ile büyük bir hayran kitlesi toplayan Ceyda Düvenci kimdir ve nereli? Devamı aşağıda…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 10:36 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:36
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        Ceyda Düvenci kimdir?
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        Birçok kişi, “Ceyda Düvenci kimdir?” sorusunun yanıtını merak eder. Düvenci, 1977 yılında Bursa’da dünyaya gelen ve 1996’da kariyer hayatına başlayan bir oyuncudur. 1997’de Türkiye 3. güzeli seçilen oyuncu, günümüzde hâlâ oyunculuğa devam etmektedir.

        CEYDA DÜVENCİ KAÇ YAŞINDA?

        En çok merak edilen sorulardan biri de “Ceyda Düvenci kaç yaşında?” sorusudur. Ünlü oyuncu, 19 Nisan 1977’de dünyaya gelmiştir. Yani Ceyda Düvenci’nin yaşı 47’dir. Düvenci, 20 yaşındayken katıldığı yarışmada birinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine başlamıştır.

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        CEYDA DÜVENCİ NERELİ?

        Ceyda Düvenci nereli?” sorusunun yanıtı; Tekirdağ ve Selanik’tir. Zümrüt ve İsmail Deveci’nin tek çocuğu olan oyuncu anne tarafından Tekirdağ, baba tarafından ise Selanik’lidir.

        CEYDA DÜVENCİ HAYATI

        Ceyda Düvenci hayatı 15 Nisan 1977’de Bursa’da başlamıştır. İlkokulda İngilizce dersleri alan Düvenci, annesinin yönlendirmeleriyle İstanbul’a gider ve burada sırasıyla Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okur. 1997’de Star TV’nin düzenlediği güzellik yarışmasında 3. Seçildikten sonra kariyer hayatının kapısı açılan oyuncu, “Sabah Şekerliği” programıyla şöhrete adım atmıştır.

        CEYDA DÜVENCİ HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

        Filmografi

        • Bir Varmış, Bir Yokmuş- 2005
        • Hoşgeldin Hayat- 2004
        • Abdülhamit Düşerken- 2003
        • Her Şey Çok Güzel Olacak- 1998

        Tiyatrolar

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        • Sürmanşet- 2008
        • Ayşe Opereti- 2006
        • Türden Yakın İlişkiler- 2001-2003

        Diziler

        • Babam ve Ailesi (Suzan) / Tv dizisi / Kanal D / 2016
        • Maral (Deniz) / Tv Dizisi / Tv8 / 2015
        • Aşkın Kanunu (İpek) / Tv Dizisi / TRT1 / 2014-2015
        • Umutsuz Ev Kadınları / Tv Dizisi / Yön:Özlem Bayşu Ünlü & Eylem Koza / FOX /2011-2014
        • Şen Yuva / Tv Dizisi / Yön:Hakan Algül / Atv /2010
        • Binbir Gece / Tv Dizisi / Yön: Kudret Sabancı / Kana D / 2007-2008-2009
        • Hasret / TV Dizisi / Yön: Ümit Efekan/ Kanal D / 2006
        • Maki / TV Dizisi / Yön: Zeynep Günay / Show TV / 2005
        • Kasırga İnsanları / TV Dizisi / Yön: Nihat Durak / Show TV / 2004
        • Sil Baştan / TV Dizisi / Yön: Gül Oğuz / Kanal D / 2004
        • Zalim / TV Dizisi / Yön: Faruk Teber / Star / 2002
        • Hastayım Doktor / TV Dizisi / Yön: Aram Gülyüz / Kanal D / 2002
        • Öyle Bir Sevda ki / TV Dizisi / Yön: Faruk Aksoy / TGRT / 2002
        • Dikkat Bebek Var / TV Dizisi / Yön: Samim Değer- Haluk Bener / TRT / 2000
        • Böylemi olacaktı / TV Dizisi / Yön: Şahin Gök / ATV / 1998
        • Baba / TV filmi / Yön: Erden Kıral / ATV / 1998
        • Babam Olur musun / TV filmi / Yön: Şahin Gök / ATV / 1998
        • Canlı Hayat / TV filmi / Yön: Ümit Efekan / ATV / 1998
        • Çiçek Taksi / TV Dizisi / Yön: Ümit Efekan / TRT / 1998
        • Affet Bizi Hocam / TV Dizisi / Yön: Halit Refiğ / Show TV / 1998
        • Son Kumpanya / TV Dizisi / Yön: Haldun Dormen / Kanal D / 1997
        • Tatlı Kaçıklar / TV Dizisi / Yön: Aram Gülyüz / ATV / 1997
        • Deli Divane / TV Dizisi / Yön: Rabahat Baltacı / Star / 1997
        • Köstebek / TV Dizisi / Yön: Nihat Durak / Star / 1997
        • Palavra Aşklar / TV Dizisi / Yön: Kandemir Konduk / Show TV / 1996

        TV Programları

        • Bizim Evde Ne Oluyor / ATV / 2005
        • Çocuk Deyip Geçme / TRT1 / 2003
        • Bir Başka Gece / TRT1 / 2001
        • Lezzet Saati / Show TV / 2000
        • Şimdi Sıra Sende / ATV / 1998
        • Seç Bakalım / ATV / 1997
        • Sabah Şekerleri / Star / 1997
        • Cici Kızlar / Kanal 6 / 1996
        • Life Style / Kanal6 / 1996

        CEYDA DÜVENCİ ÖZEL HAYATI

        Ceyda Düvenci, 2000 ve 2002 yıllarında Kaan Girgin ile ilk evliliğini yapmıştır. Oyuncunun 2008 yılında nikah masasını oturduğu Engin Akgün ile Melisa Nur Akgün isminde bir kızı olmuştur. 2013 yılında Akgün ile boşanan Düvenci, 2015 yılında Bülent Şakrak ile evlenmiştir. 2023 yılında evlilikleri biten çiftin Okan Ali Şakrak isimli bir oğulları vardır.

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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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