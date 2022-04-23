"Herkesin sağlıklı bir yaşam için psikoloğa gitmesini doğru bulduğunu belirten oyuncu, "Bu kadar olaylar, her gün bir haberler, bizi üzen telaşlandıran şeyleri bir uzman eşliğinde halletmek daha doğru değil mi? Psikoloğa giden insana deli gözüyle bakılmasını anlamıyorum. Bence herkesin bir psikoloğu olmalı. Onlar bilim insanları ve insanın zihnini, kalbini bizden daha iyi biliyorlar. Ruhun buna ihtiyacı var." dedi.