C.A.T.: İlk inanmadılar ve 'Bize şaka yapıyorsunuz' dediler. Ben de inanmamışım çünkü bizim öyle bir planımız yoktu. Doktoru bulup, emin olduktan sonra ailelerimize açıkladık. Ailelerimiz de çok mutlu.

B.T.: Bu kadar kötü geçen bir yılın içinde aileye yeni bir bireyin katılacak olması ciddi bir heyecan yarattı. Çok olumlu bir haber oldu. Şu anda herkes çok mutlu.