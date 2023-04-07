DHA

İnternet ve çevrim içi uygulamalar her zamankinden daha fazla konuşulur hale gelirken dijital reklamlar ve pazar payları da inceleme altına alınmıştı.

Geçen yıl itibarıyla çevrim içi reklamcılık, televizyon reklamcılığını geride bırakarak reklam harcamalarından en çok pay alan mecra haline geldi. Reklamcılık hizmetlerinin çevrim içi kanallara yönelmesi, tedarik zincirinin işleyişinde ve rekabetçi parametrelerde birtakım değişikliklere neden oldu.

"ÇÖZÜM GELİŞTİRİLMESİ İHTİYACI HASIL OLDU"

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm bu gelişmeler sonucunda, rekabet hukukunun bu pazarlarda etkin ve doğru bir biçimde uygulanması için sektördeki dinamiklerin analiz edilmesi, sektördeki davranışsal ve/veya yapısal rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Anılan nedenlerle, söz konusu sektöre ilişkin inceleme başlatılmıştır" denildi.

GOOGLE VE META'YA YAKIN TAKİP

Sektör incelemesi çerçevesinde, çevrim içi reklamcılık türleri bakımından Türkiye'deki rekabet durumunun analiz edildiği ve bu türler arasındaki ikame ilişkisinin irdelendiği vurgulanarak, "Bu çerçevede, ilk olarak görüntülü reklamcılık pazarının; Meta, arama bazlı reklamcılık pazarının ise Google ekonomik bütünlükleri nezdinde yoğunlaşmış bir yapı arz ettiği görülmüştür. İkinci olarak, görüntülü reklamların alım satımında kullanılan, dijital reklamları milisaniyeler içinde takas etmek için karmaşık algoritmaların ve sistemlerin kullanımına imkan tanıyan, böylelikle çok sayıda yayıncının internet sitesinde/uygulamasında, çok sayıda reklam verene dijital reklam alanların satılmasını sağlayan çevrim içi reklamcılık teknolojisi hizmetleri incelenmiştir. Bu kapsamda, Google'ın reklam teknolojisi tedarik zincirinde sunduğu bütün hizmetlerde yüksek pazar payına sahip olduğu ve reklam teknolojisi hizmetlerinin her kategorisinde çoklu ürünler sunarak faal olmasının pazarda yoğunlaşmayı giderek artırdığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

'TÜKETİCİLER, VERİ TOPLANMASINDAN ENDİŞELİ'

Google ve Meta'nın çoklu ürün ve hizmetler sunarak ekosistem halinde faaliyet göstermesinin de sektör incelemesi kapsamında odaklanılan bir başka konu olduğu kaydedilerek, şöyle denildi:"Bu çerçevede, Google ve Meta'nın temel platform hizmetleri temelinde kurdukları ekosistemlerindeki gittikçe artan ürün ve hizmetleri arasındaki tamamlayıcılık ve karşılıklı bağımlılık ilişkileri mercek altına alınmıştır. Tam entegre ekosistemlerin tüketicilere etkinlik kazanımları ve önemli faydalar sağlayabildiği değerlendirilmekle birlikte, ekosistem halinde faaliyet göstermenin teşebbüslere ciddi bir veri avantajı sağladığı da tespit edilmiştir. Bu çerçevede, çevrim içi reklamcılıkta toplanan/işlenen veri türleriyle Google ve Meta'nın aktif oldukları ekosistemler çerçevesinde topladıkları veriler diğer teşebbüslerce toplanan verilerle karşılaştırılarak incelenmiştir. Teşebbüslerin topladıkları kullanıcı verilerinin hedefli reklamcılık aracılığıyla hizmete dönüştürülmesinin, yayıncılar, reklam verenler ve tüketiciler olmak üzere her bir paydaş bakımından önemli faydalar sağlamakla birlikte, veri toplanmasının tüketiciler nezdinde gizlilik endişelerine de neden olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, hedefli reklamcılığın faydalarıyla zararları arasında optimal bir denge kurulmasının sektör bakımından elzem olduğu düşünülmektedir."

'DOĞRU REKABET POLİTİKALARI ÖNEM TAŞIYOR'

Bunlara ek olarak açıklamada sektörde pazar gücüne sahip olduğu değerlendirilen teşebbüslerin uygulamaları sonucunda ortaya çıkan rekabet sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin araştırıldığı belirtilerek, "Bu bağlamda, pazar gücü yüksek platformların bağlama, kendini kayırma ve veri birleştirme uygulamalarına yönelik endişelerin çevrim içi reklamcılık sektöründeki rekabetçilik düzeyini etkileyebileceği tespit edilmiştir. İlaveten, reklam teknolojisi tedarik zincirinde önemli bir şeffaflık sorunu olduğu görülmüştür. Sektörde, reklam verenler ve yayıncılar aleyhine ciddi bir bilgi asimetrisi problemi bulunmakta olup bu problemin özellikle reklam teknolojisi hizmetlerinin ücretlendirilmesi ve reklamların ölçümlenmesi konularında sıklıkla görüldüğü anlaşılmıştır. Ayrıca, ihale süreçlerinin karmaşıklığının da reklam verenleri ve yayıncıları, reklam teknolojisi sağlayıcılarına envanter alıp satma konusunda bağımlı hale getirdiği tespit edilmiştir.

"KOŞULSUZ KABUL ZORUNLU KILINIYOR"

Sektör incelemesi kapsamında irdelenen bir başka konu, haber içeriklerinin okuyuculara ulaştırılmasında dijital platformların oynadıkları önemli rolün neden olduğu endişelerdir. Şöyle ki platformların haber yayıncıları için kaçınılmaz ticari ortaklar haline gelmesi ve bu durumun, platformlarca sunulan şartların haber yayıncıları tarafından koşulsuz kabulünü zorunlu kılması, haber yayıncılarının reklam gelirlerinin düşmesi ve bazı hallerde ise bu gelirlerin dijital platformlara kayması endişelerini ortaya çıkarmaktadır. Çevrim içi reklamcılık sektörünün karmaşık işleyiş biçimi ve çok taraflı pazar yapısı göz önüne alındığında, anılan sektörde rekabetin sürekliliğini sağlamak ve doğru rekabet politikaları uygulamak büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bu doğrultuda, Rekabet Kurumu tarafından yürütülen sektör incelemeleriyle piyasa oyuncularına ve sektör paydaşlarına farkındalık kazandırılmasının amaçlandığı vurgulanarak, "Dolayısıyla, çevrim içi reklamcılık sektörüne yönelik ilk kapsamlı çalışma olan ön raporun kamuoyu görüşüne açılması ve kamuoyunun ön raporun bulgu, tespit, değerlendirme ve politika önerilerine yönelik görüşlerini kurumla paylaşmaları büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun ön raporun bulgu, tespit, değerlendirme ve politika önerilerine yönelik görüşleri kurumumuza, posta yoluyla veya 'reklamcilik@rekabet.gov.tr' adresi üzerinden e-posta yoluyla 07 Temmuz 2023 tarihi mesai bitimine kadar iletilebilecektir" denildi.

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