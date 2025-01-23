Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 527 personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık bünyesinde çalışacak 527 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. 15 Ocak'ta sona eren başvuruların ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 527 personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 527 personel alımı sonuçları açıklandı. Evrak teslim işlemleri, 27 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecektir. Göreve yeni başlayacak personelin, Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmesi gerekmektedir' ifadeleri kullanıldı.
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ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NIN 527 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
527 sözleşmeli personelin alım yerleştirme sonuçları ÖSYM sayfasında ilan edildi. İşe yerleştirme ile ilgili takvim de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın internet sitesinden duyuruldu. Evrak teslimi 27 Ocak 2025’te başlayacak ve 31 Ocak 2025’te sona erecek.
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Yeni göreve başlayacak personelin, Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmesi gerekiyor. İşe giriş işlemleri ile ilgili evrakların detayları ise https://personeldb.csb.gov.tr/kpss-2025-3-yerlestirme-sonucuna-gore-sozlesmeli-personel-pozisyonlarina-gorevlendirme-islemleri-hakkinda-duyuru-duyuru-455543 adresinde yer alıyor.
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