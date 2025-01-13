Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 527 personel alıyor! Başvuru için son gün ne zaman?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, farklı şehirlerde istihdam etmek üzere 527 personel alıyor. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı ve lisans mezunları için KPSSP3 kullanılacak. Peki, başvuru için son gün ne zaman? İşte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 527 personel alımı detayları...
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, farklı illerin merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 527 personel alacağını duyurdu. Büro personeli, avukat, mimar, mühendis, koruma, destek personeli gibi kadrolarda alınacak personellerin başvurularını ÖSYM üzerinden yapması gerekiyor. İşte, detaylar...
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 527 PERSONEL ALIYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 527 personel almak için ilan açtı. Farklı şehirlerde istihdam edilmek üzere birçok farklı kadro açıldı.
Adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2024-KPSS Lisans), ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 1 Eylül 2024 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2024-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 15 Eylül 2024 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2024-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.
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BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?
Adaylar tercihlerini 09-15 Ocak 2025 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.
İnternetten tercih gönderme işlemleri 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.
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SONUÇLAR ÖSYM ÜZERİNDEN İLAN EDİLECEK
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasında öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kuruma postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
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