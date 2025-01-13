ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 527 PERSONEL ALIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 527 personel almak için ilan açtı. Farklı şehirlerde istihdam edilmek üzere birçok farklı kadro açıldı.

Adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2024-KPSS Lisans), ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 1 Eylül 2024 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2024-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 15 Eylül 2024 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2024-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.