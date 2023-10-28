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        Haberler Ekonomi Emlak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret Bakanlığı: Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok - Emlak Haberleri

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret Bakanlığı: Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde inşaat sektöründe yaşanan fahiş fiyatların önüne geçmek için harekete geçti

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 28.10.2023 - 14:57 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:57
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        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde inşaat sektöründe yaşanan fahiş fiyatların önüne geçmek için harekete geçti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        BETONA YÜZDE 20 KÂR SINIRI GETİRİLECEK

        Dicle Topçu'nun haberine göre; rakamlar, piyasa ortalamasına çekilmezse maliyetler hesaplanacak ve yüzde 20’nin üzerinde kâra izin verilmeyecek.

        DEPREMZEDELERE FAHİŞ FİYATLA SATIYORLAR

        Depremzedeler "yerinde dönüşüm projesi" ile kendi evlerini inşa etmeye çalışırken, inşaat malzemesi satan bazı firmalar ise "nakliye fiyatlarını arttırdı.

        “Ekipman bulunamıyor" gibi gerekçeler üreterek depremzedelere fahiş fiyat ile beton satmaya çalışıyor. Edinilen bilgiye göre; maliyeti bin 300 TL olan 1 mikap betona, 3 bin liraya kadar ücret isteniyor.

        BAKANLIKLAR DEVREYE GİRDİ, FAHİŞ FİYATLAR MERCEK ALTINDA

        Çevre ve ticaret bakanlıkları deprem bölgesinde inşaat malzemelerine fahiş fiyat uygulayan fırsatçılar için devreye girdi. Denetimler sıklaştırıldı. Fırsatçılara karşı uygulanacak yaptırımlar için hazırlıklara başlandı.

        DEPREMZEDELER MAĞDUR EDİLMEYECEK!

        Çevre Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut, geçtiğimiz günlerde bölgede faaliyet gösteren beton firmalarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

        Toplantıda, depremzedelerin mağdur edilmesine izin verilmeyeceği, inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına ise müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

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