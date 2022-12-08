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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı. ÖSYM aracılığı ile yapılacak tercihler 7 Aralık itibarıyla alınmaya başladı. Adaylar tercihlerini ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre yapacak. İşte KPSS-2022/12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı...

Giriş: 08.12.2022 - 01:46 | Güncelleme: ABONE OL

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı tercihleri 7 Aralık itibarıyla başladı. ÖSYM'nin organize ettiği tercih süreci tercih kılavuzunun yayınlanması ile başlamış oldu. İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru detayları...

  • ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ BAŞLADI

    Adaylar tercihlerini, 07-12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00’de başladı ve 12 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

  • TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

    Tercih işlemleri, KPSS-2022/12 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

  • ŞARTLARI NELER?

    *İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapan adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

     

    a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri "T.C." (Bulgaristan'dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi "KKTC", "2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar", "Yabancı Uyruklular" ve/veya "Mavi Kartlı" olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapamazlar.

     

    ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH EKRANI

    KPSS 2022/12 TERCİH KILAVUZU

     

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