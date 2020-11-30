Cevizlibağ Metrobüs Durağında akşam iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşandı.

Durak içinde ve dışında yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Koronavirüs kısıtlamalarına bitmesinin ardından ilk iş gününde vatandaşlar, içi içe metrobüs gelmesini bekledi.