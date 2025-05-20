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        Haberler Bilgi Yaşam Ceviz beyne, fındık kalbe: Hangi kuruyemiş ne işe yarar?

        Çiğ mi, kavrulmuş mu? Kuruyemiş tüketiminde altın kurallar

        Ceviz beyne, badem kalbe, kabak çekirdeği bağırsaklara faydalıdır… Her kuruyemişin vücutta hizmet ettiği bir alan vardır. Peki, siz doğru kuruyemişi tüketiyor musunuz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:00
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        Günde bir avuç kuruyemiş sağlıklı mı?
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        Kuruyemişler, hem diyet listelerinin hem de sağlıklı yaşam programlarının başrolünde. Ancak, her faydalı gıda gibi ölçüsü kaçarsa zarara dönüşebiliyor.

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        KURUYEMİŞ ÇEŞİTLERİ VE FAYDALARI

        Enerji veren besinlerden kuruyemişler, lezzetli atıştırmalıklar olarak ara öğün listesinin ilk sırasında yer alır. Protein ve doymamış yağ asitleri açısından zengin olan kuruyemişler, bol vitamin ve mineral içerir. Doğru miktarda tüketildiklerinde karın bölgesindeki yağ yakımına yardımcı olurken tok tutar. İçeriğindeki posa miktarıyla sindirim sistemini destekler, kemikleri güçlendirir, kalp hastalıkları ve kanser riskini azaltır. Ancak fazla tüketildiğinde kilo alımına yol açabilir.

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        İŞLENMİŞ DEĞİL, ÇİĞ OLANLARINI YİYİN

        Kuruyemişlerin işlenmemiş, yani çiğ olanlarını tüketmek sağlıklıdır. Kavrulan kuruyemişlerin besin değeri azalır ve içeriklerindeki yağlar trans yağa dönüşebilir. Ayrıca kavurma sırasında kullanılan tuz, tansiyon gibi sağlık problemlerine yol açabilir.

        BİR AVUCU YAĞ YAKTIRIR

        Yapılan araştırmalar, günde 1 avuç (25-35 gr) çiğ kuruyemiş tüketmenin karın bölgesindeki yağ oranını %2-4 arasında azaltabileceğini göstermektedir. Sağlıklı yağlar içerdiğinden dolayı günlük 20-25 gram kadar tüketilmesi yeterlidir. Bu miktarın aşılması ise kilo artışına neden olabilir.

        KURUYEMİŞLERE ALERJİNİZ OLABİLİR

        Kuruyemişler, et ve yumurtadan sonra Türkiye’de en fazla alerjik reaksiyon gösterilen besinler arasında yer alır. Yer fıstığı, badem, hindistancevizi, fındık ve ceviz gibi kuruyemişler alerjen olabilir. Anafilaktik şoka kadar varabilecek ciddi reaksiyonlara yol açabileceğinden, özellikle paketli ürünlerde içerik dikkatlice okunmalıdır.

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        KURUYEMİŞ ÇEŞİTLERİ

        Tahin - Susam: Sindirimi kolaylaştırır. Kadınlarda östrojen üretimini destekleyerek anne sütünü artırır.

        Badem: Tekli doymamış yağ asitleri, lif, magnezyum, kalsiyum ve antioksidan içerir. Kan şekerini dengeler ve kötü kolesterolü düşürür.

        Yer Fıstığı: Yüksek enerji içeriğiyle sporcu beslenmesinde tercih edilir. Lifli yapısıyla bağırsak sağlığına faydalıdır.

        Kaju Fıstığı: Yüksek magnezyum içeriği sayesinde tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.

        Antep Fıstığı: Antioksidan açısından en zengin kuruyemiştir. Böbrek ve safra kesesi ağrılarını hafifletir.

        Ceviz: Bitki bazlı omega-3 yağ asidi içerir. Alzheimer ve prostat kanseri riskini azaltır.

        Kabak Çekirdeği: Magnezyum, bakır, demir ve çinko içerir. Hafızayı ve kalp sağlığını destekler, kabızlığa iyi gelir.

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        KURUYEMİŞ FAYDALARI NELERDİR?

        Kalbi Korur: İçerdiği amino asitler, magnezyum, potasyum ve omega-3 sayesinde kalp ve damar sağlığını destekler. Kan basıncını düşürür, kötü kolesterolü azaltır, kalp krizi ve felç riskini düşürür.

        Sindirim Sistemini Düzenler: Lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini destekler. Kabızlık, şişkinlik ve gaz gibi sorunları azaltır. Tokluk hissi sağlayarak kilo vermeye yardımcı olur.

        Cilt Sağlığını Korur: Vitamin, mineral ve sağlıklı yağlar sayesinde cilt sağlığını destekler. Antioksidan etkisiyle cilt problemlerine karşı etkilidir.

        Beyin Sağlığına Katkı Sağlar: Düzenli tüketilen kuruyemişler, özellikle ceviz, beyin sağlığını korur. Unutkanlık, demans ve Alzheimer gibi rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olur.

        Kanser Düşmanıdır: Hücre yenilenmesini destekler. Kanser riskine karşı koruyucu etki gösterir.

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        Yaşlanmayı Geciktirir: Kolajen üretimini destekler, cilt bariyerinin yenilenmesine yardımcı olur. Hücreleri yenileyerek yaşlanma belirtilerini geciktirir.

        Kilo Vermeye ve Almaya Yardımcı Olur: Kuruyemişler, diyet programlarında miktar ve zamanlamaya dikkat edilerek kullanıldığında hem kilo verme hem de alma programlarına uyum sağlar. Yüksek kalorili olmaları nedeniyle mutlaka uzman kontrolünde tüketilmelidir.

        KURUYEMİŞLERİN ÖZELLİKLERİ

        Ceviz: Beyne benzer görüntüsü ile beyin sağlığında etkili. Omega-3 bakımından zengin. Kalbi korur, kanserle savaşır. Erkeklerde sperm kalitesini artırır.

        Yer Fıstığı: Folat açısından zengindir. Beyin gelişimini destekler, depresyonla mücadelede etkilidir. E vitamini içeriğiyle cilt sağlığına katkı sağlar.

        Badem: En çok kalsiyum içeren kuruyemiştir. Kötü kolesterolü düşürür, damar sağlığını korur. Cilt ve saç sağlığına destek olur. Serotonin hormonunun salgılanmasına yardımcı olur. Çiğ tüketilmelidir.

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        Fındık: Yağ, magnezyum, kalsiyum, B ve E vitamini içerir. Kalp sağlığına katkı sağlar. Kas, kemik, eklem sağlığını destekler. Kanser riskine karşı savaşır.

        Antep Fıstığı: Potasyum ve B6 vitamini yönünden zengindir. Anemi tedavisinde yardımcı olur, kalp sağlığını destekler.

        Kaju Fıstığı: Magnezyum açısından zengindir. Kas ve kemik sağlığına katkı sağlar. Tansiyonu dengeler.

        Kabak Çekirdeği: Magnezyum, demir, çinko içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hafızayı ve kalp sağlığını destekler. Kıl kurduna karşı etkilidir.

        NEDEN ÇİĞ KURUYEMİŞ TERCİH EDİLMELİ?

        Çiğ kuruyemiş, kavrulmuş kuruyemişe göre daha fazla lif içerir.

        Lif, sindirim sistemini destekler ve tokluk hissi verir.

        Çiğ haliyle vitamin, mineral ve antioksidanlar korunur.

        Doymamış yağlar trans yağa dönüşmez.

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        Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlarla savaşır.

        Kan şekerini dengeler, ani yükselmeleri önler.

        Protein deposu olduğu için yanık ve yara tedavisinde destek olabilir.

        Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock

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