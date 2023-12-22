CHP SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CEVAT ÖNCÜ KİMDİR?

CHP Samsun Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü 1963 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlk ve orta Öğrenimini Samsun`da tamamladı. 1984 Yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1985-1987 yılları arasında özel bir şirkette şantiye mühendisi olarak çalıştı. 1988-2004 yılları arasında kurucu ortağı olduğu PALET Mimarlık Mühendislik Limited Şirketinde proje üretimi alanında çalıştı. Yine 1988 yılında kurucu ortağı olduğu BARET İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti ile halen Müteahhitlik alanında çalışmalarına devam etmektedir.