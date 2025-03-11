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        Haberler Spor Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi - Voleybol Haberleri

        CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi

        Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde yarın Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:03 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:03
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        CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi!
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        Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

        İki Türk ekibi arasındaki çeyrek final rövanş maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı Agnieszka Michlic ile Yavuz Akdemir hakem ikilisi görev yapacak.

        Çeyrek finalin ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 mağlup etmişti.

        Rövanş maçında turu geçen takım, yarı finalde Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani Lodz ile İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci arasındaki eşleşmeden galip gelen takımla karşılaşacak.

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