CEV Kupası 8li final turunda Türk derbisi
Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turunda yarın iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek maçta Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.
Ziraat Bankkart, Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turunda yarın iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek maçta Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yenmişti.
Başkent temsilcisinin maçta 2 set kazanması tur için yeterli olacak.