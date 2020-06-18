8 aylık bebeği için alışveriş yapmaya geldiğini belirten Altay, koronavirüs günlerinde çok zorlandığını anlattı.

Altay, konuyla ilgili, "Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Benim için iki kat daha zordu. Çünkü evde bebek var. Maskesiz çıkmamaya ve hijyene çok önem veriyorum" ifadelerini kullandı.